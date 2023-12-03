Мир 03 декабря 2023, 17:45 Отставка Залужного станет «огромным ударом» для Зеленского NBC News: отстранение главкома ВСУ Залужного ослабит позиции Зеленского Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/globallookpress

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Позиции президента Украины Владимира Зеленского могут существенно пошатнуться в случае отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко, сообщило издание NBC News

Залужный успел набрать популярность как среди военных, так и в украинском обществе, обратил внимание эксперт. Его возможная отставка ослабит позиции Зеленского в стране, указал Фесенко.

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«Отстранение Залужного обернется для Зеленского огромным ударом», — отметил он.

По его словам, заявления главкома ВСУ о ситуации на Украине восприняли слишком резко на Западе, в то время как украинцы благодаря скандальному интервью избавились от своих иллюзий. Политолог добавил, что отстранение Залужного приведет к неоднозначным последствиям в государстве.

Ранее СМИ предположили, что украинский лидер не объявит президентские выборы, пока не решится «проблема с Залужным», который в последнее время набрал популярность среди украинцев. По мнению издания «Страна.ua», офис Зеленского не допустит участия главкома в выборах президента.