Отставка ради победы. Армянский политолог объяснил маневр Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы провести досрочные парламентские выборы. Это маневр с его стороны, а вероятность победы политика достаточно велика. Свое мнение для «360» озвучил научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаэлян.

«В значительной степени это маневр», — заявил эксперт.

Микаэлян напомнил, что сказал Пашинян: уходит в отставку с чисто технической точки зрения, полностью будет выполнять обязанности премьера, удержит все рычаги власти.

«Это очень важно для того, чтобы сохранить контролируемую ситуацию внутри своей команды и дать четкий сигнал своим сторонникам, что он никуда не уходит. Поэтому, по сути, это маневр для обхода конституции и переназначения выборов», — объяснил политолог.

Если Пашинян действительно назначит выборы, что уже достаточно вероятно, то избирательный процесс состоится. Многие из его оппонентов согласились участвовать в этих выборах.

«Цель Пашиняна — получить новый заряд легитимности, которая очень сильно ослабла после подписания капитуляционного заявления 9 ноября 2020 года. И таким образом выйти из этой ситуации, получить новый мандат от народа, в том числе на более решительные действия в отношении противников, которые в последнее время действовали так, как будто Пашиняна вообще нет у власти или будто он нелегитимный правитель», — рассказал Микаэлян.

После выборов он сможет в значительной степени раскрыть себе руки для дальнейших действий Грант Микаэлян политолог.

По его словам, митингов в ближайшее время в Армении не будет.

«Народ сегодня в Армении очень расколот», — отметил политолог.

Пашиняна поддерживает около трети населения, это показали результаты социологических опросов. Однако из тех двух третей, которые его не поддерживают, большинство не собирается идти на выборы.

«Поэтому у него очень хорошие шансы на победу. Кроме того, это парламентские выборы, ему достаточно будет найти какую-нибудь фракцию, с которой он сможет заключить коалиционное соглашение. И даже если он не наберет половины голосов или какое-то достаточно хорошее число голосов, то вполне возможно, что он все равно победит. Возможность его победы достаточно велика», — добавил Микаэлян.

Пашинян подал в отставку утром 25 апреля. До проведения досрочных выборов он будет исполнять обязанности премьера. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства во главе с Пашиняном на основании 130-й статьи конституции.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня.