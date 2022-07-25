Марио Драги поддерживал линию Евросоюза по противостоянию с Россией, и его уход с поста премьер-министра сделает Италию слабым звеном и даже «троянским конем» президента РФ Владимира Путина. Об этом написал обозреватель испанской газеты El País Бернардо де Мигель.

«В Брюсселе опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем — „троянским конем“ на службе у российского президента Владимира Путина», — заявил он.

Падение правительства — обычное явление в Италии. Начиная со временем Второй мировой войны, кабмин работает в среднем около 13 месяцев. Однако на этот раз его роспуск произошел в условиях геостратегической напряженности.

Политик поставил себя в авангарде европейских инициатив по противостоянию Кремлю, несмотря на то, что значительная часть итальянского общественного мнения отвергла столкновение с Россией. Автор статьи отметил, что с его уходом Евросоюз остался без опоры, а Украина — без надежного союзника.