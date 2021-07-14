Главу МВД Украины Арсена Авакова всегда отличало политическое «звериное чутье». Его добровольная отставка, которую еще рассмотрит Верховная рада, может свидетельствовать о скором уходе со своего поста и президента республики Владимира Зеленского.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов спрогнозировал вероятное развитие событий в эфире радио Sputnik.

«Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», — заметил политолог.

Мартынов счел поступок Авакова «элегантным финтом». Это не тот случай, когда крысы бегут с тонущего корабля.

«Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет. Что ему сообщили, что ему стало известно — это хороший вопрос», — заметил эксперт.

Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Зеленский после его отставки сообщил, что к нему не было претензий. Подробностями ухода политика украинский лидер обсудил на встрече с парламентариями из фракции «Слуга народа».