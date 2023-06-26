Мир 26 июня 2023, 15:08 Отставание ВСУ от графика контрнаступления вызвало беспокойство в США NYT: в администрации Байдена заявили об отставании контрнаступления ВСУ от графика Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Представителей администрации президента США Джо Байдена обеспокоило, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается с отставанием от расписания. Об этом написала американская газета The New York Times.

Издание указало, что чиновники в США публично призывают к терпению, однако в частных разговорах выражают волнение из-за низкой скорости контрнаступления ВСУ. Один из высокопоставленных представителей администрации Байдена назвал результаты первых двух недель отрезвляющими.

Реклама

«Они отстают от графика», — указал собеседник NYT.

Высокопоставленный военный американский чиновник признал в разговоре с газетой, что темпы контрнаступления украинской армии оказались ниже, чем ожидалось. Однако он добавил, что это не стало неожиданностью, учитывая обширную российскую оборону. Военный чиновник предостерег от поспешных выводов на основе первоначальных действий ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы страны продвигаются медленнее, чем хотелось бы. При этом украинский лидер призвал не сравнивать действия ВСУ с голливудскими фильмами.