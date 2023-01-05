Мир 05 января 2023, 13:05 «Отстаивает интересы США». В Китае раскритиковали Макрона за слова о поддержке Украины Читатели китайского издания «Гуаньча» обвинили Макрона в отстаивании интересов США РИА «Новости»

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Президента Франции Эммануэля Макрона резко раскритиковали в Китае за высказывания политика о победе Украины. Свою оценкой слов французского лидера поделились читатели китайского портала «Гуаньча», сообщило РИА «Новости».

Участников обсуждения возмутило, что Макрон пообещал поддерживать Украину до полной победы. Политик подчеркнул, что до этого момента и до полного восстановления мира в Европе Киев будет получать желаемую помощь.

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Один из комментаторов заметил, что страны Запада никогда не рассматривали возможность мирных переговоров с Россией.

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«Западные политики дают эти так называемые обещания о гарантиях безопасности, чтобы создать видимость деятельности», — подчеркнул он.

С ним согласился другой читатель, выразив уверенность, что Франция и Германия ясно показали свою враждебность по отношению к России.

Еще двое пользователей сошлись во мнении, что Макрон дает США заработать больше денег на этом конфликте. Таким образом, он, по сути, отстаивает интересы американцев.

«Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах», «Макрон отстаивает интересы США», — подчеркнули они.