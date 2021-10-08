Сенат Конгресса США повысил лимит займов и отсрочил дефолт

Верхняя палата американского парламента проголосовала за повышение лимита заимствований на 480 миллиардов долларов. Таким образом конгрессмены отсрочили дефолт и смогут покрывать расходы до 3 декабря. Инициативу должен подписать президент США Джозеф Байден.

Документ опубликован на сайте Сената Конгресса. Однако нижняя палата вернется к работе только во второй половине октября. Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси допустила их возвращение уже на следующей неделе.

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, которые приводит ТАСС, достигнута договоренность о повышении потолка госдолга до начала декабря. Речь идет о 28,9 триллиона долларов.

По данным Reuters, в тот же день 3 декабря истекает финансирование большинства федеральных программ. В последующие восемь недель Конгрессу придется найти золотую середину в расходах бюджета до сентября 2022 года так, чтобы избежать еще одного обвала лимита.

Американский Минфин предупреждал, что после 18 октября не сможет выполнять свои обязательства. При этом лидер республиканцев в Сенате Митч МакКонелл дважды блокировал попытки демократов поднять потолок. Не все его однопартийцы были довольны этими играми. Понадобились долгие переговоры за закрытыми дверями, чтобы демократы склонили на свою сторону нужное число республиканцев.

«Они играли в опасную и рискованную игру, и я рад, что их план не сработал», — сказал после голосования Чак Шумер.

В ближайшие недели демократы попытаются принять два законопроекта о крупных расходах в рамках внутренней повестки страны. Это пакет мер социальной политики на несколько триллионов долларов и двухпартийный законопроект об инфраструктуре на один триллион долларов. Ради принятия этих документов демократам вновь придется пойти не переговоры с республиканцами.

Джозеф Байден 1 октября продлил финансирование американского правительства до 3 декабря. Полноценный бюджет пока не согласован, но временный позволил продлить работу госучреждений.