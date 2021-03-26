Отслужившие девушки рассказали о службе в израильской армии

Отслужившие в израильской армии девушки рассказали «ПолитЭксперту» о своих впечатлениях о времени, проведенном в рядах ВС, а также об отношении государства к тем, кто пытается откосить от службы.

«У меня есть подруги, которые откосили от армии, но это плохие способы. Ты прикидываешься психически неуравновешенным и говоришь, что покончишь жизнь самоубийством и так далее. Это довольно плохо сказывается на дальнейшей жизни», — поделилась инсайдер.

Отмечается, что в армии Израиля служат все, поскольку каждый гражданин по мере возможностей должен отдать долг государству. Те, кто не попадет в боевые отряды, могут принести пользу армии, работая бухгалтером, стоматологом, служащим военкомата или садовником. Таких призывников называют «джобами».

«Феминизм здесь абсолютен. В боевых войсках много представителей нетрадиционной ориентации. Это Израиль, это нормально. <…> Девочка может выполнять то же, что и мальчик. <…> Это равенство играет хорошую роль в этой стране. Феминизм — это дело очень тонкое, чтобы не было ущемления прав, но без крайнего», — добавила собеседница издания.