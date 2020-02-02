Отсидевший украинец выкрал мощи из храма и подарил их другу

В Винницкой области Украины мужчина похитил мощи святого Николая и подарил своему другу. Его вычислили по камерам наблюдения и задержали.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления национальной полиции Украины, 37-летний мужчина похитил мощи из Крестовоздвиженского храма в Виннице.

Источник фото: Национальная полиция Украины

«Сыщики с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре. Он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, где 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области», — рассказали в пресс-службе.

Мощи нашли у друга задержанного. По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, друг сказал, что задержанный преподнес ему мощи в качестве подарка.

За кражу подозреваемому грозит до шести лет тюремного заключения.