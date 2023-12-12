Мир 12 декабря 2023, 17:51 Отсидевший 27 лет американец потребовал 50 миллионов долларов за судебную ошибку AP: отсидевший 27 лет по ошибке американец потребовал компенсацию от Нью-Йорка Unsplash

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Американец Томас Малик, по ошибке отсидевший почти 27 лет, подал иск в суд на власти Нью-Йорка с требованием компенсации в размере 50 миллионов долларов. Ответчиками также проходят два бывших детектива. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Малика приговорили к тюремному сроку по делу о жестоком убийстве продавца жетонов на метро, совершенном в 1995 году. По тому же делу осудили еще двоих. Однако выяснилось, что приговор строился на ложных показаниях и недостоверных доказательствах. В прошлом году прокуратура сняла обвинение со всех троих заключенных.

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Адвокаты Малика уточнили, что он требует возмещения ущерба за злоупотребление служебными полномочиями, а также полученные в тюрьме психологические и телесные травмы. В Нью-Йоркском юридическом департаменте уточнили, что рассмотрят иск. Другие обвиняемые также потребовали компенсации, размер не уточняется. Ранее все трое утверждали, что их заставили дать показания. В последние годы обоих детективов, работавших по тому делу, не раз обвиняли в принуждении к даче показаний и фальсификации вины подозреваемых. Сейчас оба правоохранителя на пенсии.

Громкое убийство случилось в Бруклине. Нападавшие влили бензин в прорезь для приема монет и чиркнули спичкой. Продававший жетоны в ночную смену мужчина получил множество ожогов, которые оказались смертельными.