Отсидевшие в тюрьме рассказали, что их больше всего удивило на свободе

Пользователи сервиса Reddit, которые больше пяти лет провели в тюрьме, поделились своими впечатлениями от вновь обретенной свободы. Так, речь зашла о том, что их больше всего удивило в обычном мире.

Переписка вела в треде, набравшем свыше 18 тысяч лайков. Пользователь с ником tinkinoutsidedabox заявил, после выхода ему трудно было понять, как заработать деньги.

SonicTheEdgelord поделился, что ему оказалось тяжело принять все то многообразие, которое предоставляет мир. Ведь в тюрьме заключенному доступно ограниченное число вещей. То же самое испытал и пользователь Rapunzel6506.

«В заключении, если у тебя есть шампунь, то ты счастливчик. Когда я впервые оказался в магазине, я был ошеломлен количеством разнообразных шампуней», — отметил он. По его словам, он не мог выбрать какой-то один, в итоге заплакал и ничего не купил.

4dollarz отсидел в тюрьме шесть лет. Когда он вышел оттуда, то то был шокирован тем, что большинство вопросов сейчас решается с помощью смартфонов.

«У компаний нет даже больше печатных бланков заявлений», — удивился он.