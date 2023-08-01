Мир 01 августа 2023, 13:48 Отсидевшего чужой срок британца заставят оплатить питание и койку в тюрьме Daily Mail: незаконно отсидевшему в тюрьме 17 лет британцу выставят счет за питание Unsplash

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В Великобритании оправдали отсидевшего 17 лет в тюрьме за изнасилование 57-летнего Эндрю Малкинсона. Несмотря на компенсацию от государства и подтверждение невиновности, с него потребуют оплату питания и койко-места в колонии, сообщило издание Daily Mail.

Британца приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочно выйти на свободу не раньше, чем через семь лет. Его обвинили в изнасиловании, которое совершили в 2003 году в окрестностях Манчестера.

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Малкинсон до последнего отказывался признавать вину, поэтому не вышел по УДО раньше времени, а теперь благодаря анализу ДНК доказал свою невиновность.

Суд постановил оправдать мужчину и выплатить компенсацию на сумму до миллиона фунтов стерлингов (117,9 миллиона рублей). Однако адвокат предупредил, что, во-первых, эти деньги Малкинсону переведут не единым траншем, а частями в течение многих лет. Во-вторых, тюрьма может запросить у него оплату своих услуг, например питания и проживания. Сумму вычтут из компенсации. Пока мужчина живет на пособия.

Подобный случай произошел в 2007 году, когда двоюродных братьев Винсента и Майкла Хики признали невиновными в убийстве разносчика газет в 1978 году. Их компенсации от государства сократили на четверть, чтобы оплатить тюремные расходы.

В Уфе весной 2023 года суд оправдал мужчину, который отсидел 13 лет за убийство. Приговор отменили после того, как настоящий преступник во всем сознался.