Оцепление рядом с резиденцией Лукашенко сняли

Сотрудники милиции сняли оцепление возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске. Собравшиеся на протестную акцию жители уже разошлись.

Оцепления у Дворца Независимости сняли вечером 30 августа, сообщило РИА «Новости». На месте остались только несколько силовиков, которые просили митингующих разойтись. Всю военную технику отвели от резиденции главы государства. После акции у здания практически не осталось протестующих.

Резиденцию Лукашенко взяли под усиленную охрану из-за приближающихся митингующих. Перед дворцом встали сотрудники ОМОНа, спецтехника и несколько БТР. Местные жители приблизились вплотную к силовикам, хлопая и выкрикивая различные лозунги. Протестующие стали расходиться, когда у резиденции начался ливень.

Протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа. Тогда на президентских выборах победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Несогласные с результатами выборов стали выходить на улицы, требуя отставки Лукашенко и проведения нового голосования.