Мир 14 марта 2023, 13:44 Оценку отношениям России и США дали в Кремле Песков заявил, что отношения России и США находятся в низшей точке РИА «Новости»

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Отношения России и США в настоящее время находятся в своей низшей точке, диалог ведется лишь на уровне технических контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Никаких контактов на высшем уровне с США сейчас, конечно же, нет. Для общения остаются только технические контакты. Сами отношения стран находятся в низшей точке», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что при нынешней позиции украинских властей заявленных целей в специальной операции возможно достичь только военным путем, исключая мирное решение конфликта.

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Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что отечественная банковская система надежно защищена от негативных последствий санкций, распространившихся на банки в США.

Также Песков сообщал, что в будущем России и Украине в любом случае придется строить отношения, потому что страны являются соседями.