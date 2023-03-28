Мир 28 марта 2023, 13:07 Оценку отношениям России и Германии дали в Кремле Дмитрий Песков заявил, что отношения России и ФРГ оставляют желать лучшего РИА «Новости»

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Отношения России и Германии в настоящее время оставляют желать лучшего. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Прямо сейчас отношения России и Германии явно оставляют желать лучшего. Решение ФРГ об увеличении военной помощи Украине ничего хорошего не сулит», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что немецкое правительство косвенно повышает уровень вовлеченности в украинский конфликт, активно участвуя в накачивании Украины вооружениями.

Ранее стало известно, что немецкое министерство финансов намерено согласовать в правительстве увеличение бюджетного фонда на поддержку Украины с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро.

Ведомство отметило, что украинские военные несут серьезные потери в технике, поэтому им необходимо увеличить поставки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад превратил Украину в антироссийский плацдарм.