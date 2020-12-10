Убытки ЕС от антироссийских санкций оценили в Германии

Антироссийские санкции ежегодно обходятся Европе в 20 миллиардов евро. Потери только Германии из-за санкций против России составляют 5,45 миллиарда евро в год.

Об этом на онлайн-конференции «Оценка российских санкций» заявил глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.

«Германия, как следует из исследования, теряет в год 5,4 миллиарда евро, и это происходит каждый год… Нужно сказать, что это много, на уровне ЕС это уже 20 миллиардов», — отметил Бергхаузен. Его слова приводит РИА «Новости». Глава ТПП также добавил, что только в регионе Дюссельдорф потери составляют 318 миллионов евро каждый год.

Больше всего из-за введенных ограничений пострадали обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность, сказано в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. В нем также отмечается, что отмена санкций была бы выгодна как России, так и Германии.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который пройдет 10 декабря, примут решение о продлении на полгода экономических санкций против России, рассказал накануне высокопоставленный представитель ЕС.

Евросоюз ввел в 2014 году санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись.