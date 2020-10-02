Отсек российского модуля на МКС закроют на трое суток из-за утечки воздуха

Переходной отсек российского модуля «Звезда» на МКС закроют на трое суток. Ранее в нем зафиксировали утечку воздуха. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

«Мы будем ПРК (переходную камеру — прим. ред.) опять закрывать на трое суток», — рассказал представитель центра управления полетами в ходе переговоров с МКС, которые транслировало NASA.

Ранее Роскосмос сообщил, что удалось обнаружить место утечки воздуха на международной космической станции — оно находится в российском модуле «Звезда». 30 сентября экипаж станции смог сузить зону поиска — выяснилось, что утечка происходит в переходном отсеке модуля.

В Роскосмосе отметили, что конструкция служебного модуля включает в себя четыре отсека. Три из них — переходный, рабочий и промежуточная камера — герметичны.

Космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на МКС, сообщил, что экипаж будет повторно обследовать отсек в поисках утечки. Чтобы сделать это, придется в очередной раз снимать внутренние панели в модуле. Космонавт также отметил, что давление на станции снизилось ниже установленной нормы и составляет 731 миллиметр ртутного столба.

Специалисты, которые сейчас находятся на Земле, рекомендовали космонавтам «следить за своим самочувствием» во время работ в модуле. Роскосмос ранее отметил, что ситуация «не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме».