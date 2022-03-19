«Отсечь и блокировать». Военный эксперт объяснил, как взять Одессу

Российские вооруженные силы, скорее всего, не будут пытаться штурмовать укрепленную националистами Одессу, есть и другой вариант сдачи города. Об этом в эфире канала «360» рассказал военный историк Юрий Кнутов.

«Сомневаюсь, может, и не будем штурмовать. Мы его можем отсечь, блокировать от остальной Украины и подвести ситуацию к сдаче города», — заявил он.

Кнутов объяснил, что пока крупные подразделения Вооруженных сил России находятся не в самой Одессе, а в Николаевой области, однако идет продвижение.

«Огневые точки на побережье уничтожаются, там есть наш Черноморский флот и десантные корабли», — рассказал он.

Историк отметил, что нацисты активно укрепляют город, чтобы противостоять ВС РФ.

«Они строят баррикады, раскладывают „ежи“ на центральных улицах <…> В общем, готовят город к обороне», — заключил Кнутов.

Ранее специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов выразил мнение, что Одесса перейдет под контроль российских войск наиболее бескровно.