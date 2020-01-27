Отсчет дней до Олимпиады в Пекине отменили из-за коронавируса. Игры под угрозой?

Церемонию старта обратного отсчета до Олимпиады в Пекине отменили из-за вспышки коронавируса. Пока не известно, повлияет ли болезнь на проведение самих Игр.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Мероприятие должно было пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо».

Да, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков пресс-служба Оргкомитета.

Там уточнили, что небольшую церемонию открытия могут провести в помещении. Окончательного решения пока нет, поэтому о нем сообщат дополнительно.

Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта. Никаких заявлений об отмене или переносе соревнований пока не было.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года. Специалисты обнаружили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Болезнь быстро распространилась в другие страны — ее обнаружили на Тайване, в Гонконге, Макао, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, США, Канаде, Сингапуре, Непале, Австралии, Франции и Малайзии. В понедельник, 27 января, первый случай заражения зафиксировали в Киеве. В России заболевших пока нет.

Всего от коронавируса скончался 81 человек.