Отрыв от реальности. Национализм грозит Украине распадом и изоляцией

Выступление представителей крымско-татарской и армянской общин Крыма на форуме в ООН сорвала украинская делегация. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал официальному Киеву пересмотреть свое отношение к правам этнических групп. Он отметил, что национализм, который проповедуют сегодня украинские власти может привести к тому, что страна лишится ряда областей. Опрошенные «360» политологи уверены, что путь украинского национализма — показатель слабости, который действительно чреват серьезными последствиями.

Пути к кризисам

Поведение украинских властей действительно может привести к развалу всей страны. Такое мнение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Киевские власти демонстрируют верх легкомыслия. Они застряли в своих каких-то посконных, практически нацистских представлениях о том, как нужно взаимодействовать с населением своей собственной страны», — заявил он и отметил, что уже и европейские, и американские партнеры понимают токсичность украинских политиков.

Но по какой-то причине Киев этого не замечает и считает, что ему позволено все.

«Отрыв от реальности безусловно чреват продолжением глубокого политического кризиса внутри страны, на что указал Вячеслав Володин, и возможности дальнейшего распада украинского государства, потому что оно таким образом демонстрирует свою слабость», — подчеркнул Мухин.

Он отметил, что скандальные выходки украинских политиков и раньше вызывали раздражение западных участников, но теперь есть риск, что Украина просто останется в изоляции. А это путь сначала к экономическому, а потом и политическому кризисам, из которых выбраться она уже не сможет.

Родовые черты национализма

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислава Ищенко, ничего нового в поведении представителей Киева он не увидел. Когда Россия вернулась в Парламентскую ассамблею совета Европы, украинцы закатывали истерики там. В частности, депутат Рады Алексей Гончаренко ходил в костюме химической защиты вооруженный ершиком.

«Они так себя и ведут, потому что они считают, что Россия — враг», — пояснил Ростислав Ищенко. По его словам, их демарш против выступления Руслана Бальбека не выступление против малых народов, а против всех россиян.

«Им абсолютно все равно: это представитель, Крыма, представитель Якутии, представитель Тувы или это самый что ни наесть матерый москвич, у которого предки родились еще здесь до того, как Москва стала городом. Они все равно будут выступать против, потому что они считают, что это враг», — подчеркнул эксперт.

С мнением о том, что из-за отношения к малым народам Украина развалится Ростислав Ищенко согласился. И подобные взгляды наносят урон не только во внутренней политике. Власти страны принимают законы, которые ограничивают не только русскоязычных граждан, но и венгров, румын, словаков, которые живут в западных регионах. В качестве ответных мер Будапешт блокирует действия Киева на уровне НАТО.

«Национализм всегда имеет две родовые черты. Во-первых, ему нужен сильный внешний враг, на которого он будет показывать пальцем и говорить: „мы объединяемся против него“. Во-вторых, внутри страны всегда будет создаваться моноэтническое образование. То есть всех остальных, хоть негров, хоть китайцев на Украине будут делать украинцами, а в Грузии — грузинами», — подытожил эксперт.