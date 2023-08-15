15 августа 2023, 10:00
Отряды украинских штрафников начали бросать в атаки на Краснолиманском направлении
Марочко: ВСУ начали бросать в атаки отряды «штрафников» без поддержки артиллерии
ВСУ бросают в атаки на российские позиции группы штрафников на Краснолиманском направлении. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, штурмовые отряды противника малыми группами без должной поддержки артиллерии и бронетехники неоднократно предпринимали попытки захватить позиции ВС РФ в районе Кременной-Сватово на севере ЛНР.
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Марочко добавил, что данные разведки говорят о том, что эти штурмовые группы формируют из украинских военнослужащих, которые понесли наказание за серьезные дисциплинарные проступки. Такие штрафники не имеют ни мотивации, ни достаточной выучки, добавил собеседник агентства.
Помимо этого, у участников этих отрядов часто ВУС не соответствует реально занимаемой должности. Эффективность групп ввиду этого, а также ряда других факторов крайне низкая, заключил Марочко.
ЛНР
ВСУ
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