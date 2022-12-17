Мир 17 декабря 2022, 12:14 Отряды из запасников создадут во внутренних войсках МВД Белоруссии МВД Белоруссии объявило о создании спецотрядов из военнослужащих запаса

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Специальные отряды из военнослужащих запаса создадут во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Один из таких отрядов уже создали на базе военной части № 3214 в Минске, он получил название «Смерч».

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«Во всех соединениях внутренних войск создадут аналогичные подразделения», — сообщили в министерстве.

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Призванные в специальный отряд военнослужащие прошли краткосрочный учебный сбор, отработали и усовершенствовали приобретенные во время срочной службы навыки по тактической, боевой и медицинской подготовке.

«Прошла отработка по задержанию и блокированию диверсионно-разведывательных групп условного противника», — добавили в управлении МВД Белоруссии.

В начале недели в Белоруссии прошла внезапная проверка готовности вооруженных сил, писал телеканал «Царьград».