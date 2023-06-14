Мир 14 июня 2023, 06:39 Отрицал все. Раскрыли подробности заседания суда над Трампом в Майами Республиканец Дональд Трамп в суде Майами не признал вину ни по одному из обвинений Фото: правительство США / Flickr

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Бывший президент США, бизнесмен, республиканец Дональд Трамп на заседании суда в Майами не признал вину ни по одному из 37 пунктов обвинения. Федеральный судья отпустил его, сообщил телеканал CNN.

Заседание суда прошло 13 июня в штатном порядке, но затянулось на 45 минут из-за формальных разногласий — мировой судья Джонатан Гудман требовал запретить политику общаться со свидетелями и потерпевшими по делу, но федеральный судья поддержал его лишь частично. Дональду Трампу запретили контактировать с его сообвиняемым Уолтом Наутой и только на темы, связанные с делом.

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Республиканец не признал себя виновным по всем 37 обвинениям, связанным с предполагаемым ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию. Судья отпустил его на свободу без ограничений на передвижение.

Сразу после заседания Дональд Трамп поехал в известный кубинский ресторан Versailles в Майами, где сторонники поздравили его с днем рождения — 14 июня ему исполнилось 77 лет. Затем республиканец вылетел в Нью-Джерси, выступил перед журналистами и заявил, что уголовное дело против него сфабриковали, чтобы помешать баллотироваться. Дональд Трамп объявил, что имел права на получение найденных у него документов, и призвал прокуратуру прекратить разбирательство.