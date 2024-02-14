Мир 14 февраля 2024, 02:42 «Отрежет мне ногу». Украинец рассказал о реакции его девушки на мобилизацию NZZ: девушка угрожала отрезать ногу сбежавшему в ФРГ украинцу из-за мобилизации Freepik

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Сбежавший в Германию от мобилизации украинец по имени Витольд заявил, что его девушка угрожала отрезать ему ногу, если он решит отправиться на фронт. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

В интервью 35-летний украинец рассказал, что покинул страну семь лет назад. Сейчас он работает IT-компании в ФРГ и чувствует себя в безопасности.

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По его словам, если он получит повестку из военкомата, то вернется на Украину, не станет скрываться, хотя и боится этого. Он выразил уверенность, что погибнет в числе первых, потому что военной подготовки он не проходил.

Мужчина признался, что не хочет умирать за Украину, но хотел бы вернуться и жить на родине. И ему стыдно за то, что сейчас он живет за границей.

Он также рассказал о реакции своей девушки на возможную отправку его на фронт.

«Она ответила, что если я так поступлю, то она „отрежет мне ногу“. Она тоже украинка. Она боится. Мы все не романтики, когда речь идет о военном конфликте», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении срока всеобщей мобилизаци и и военного положения до 13 мая.