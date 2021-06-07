Отрезанные головы подбросили на избирательные участки в Мексике

Несколько отрезанных человеческих голов обнаружили на избирательных участках в Мексике. Накануне в стране проходили выборы в федеральные и местные органы власти.

По данным издания Punto Norte, примерно через час после открытия участка в городе Террасас-дель-Валле в штате Нижняя Калифорния неизвестный мужчина оставил картонную коробку рядом с урнами для бюллетеней, а затем скрылся. Сотрудники вскрыли «посылку» и обнаружили там отрезанную человеческую голову.

Еще одну голову вместе с человеческими останками подкинули к другому избирательному участку в этом же городе. На место была вызвана полиция. Правоохранители установили периметр безопасности рядом с обоими участками.

После выборов 6 июня должны быть определены местные руководители в большей части Мексики и губернаторы 15 штатов. От того, сможет ли провластная коалиция получить две трети голосов в парламенте, будет зависеть проведение конституционных реформ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает их «четвертой трансформацией».