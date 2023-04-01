Мир 01 апреля 2023, 19:17 Отрезанной от снабжения группировке ВСУ в Артемовске предрекли сдачу города Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал скорую сдачу Артемовска группировкой ВСУ РИА «Новости»

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Оставшимся без снабжения боеприпасами и дополнительных сил украинским военным в Артемовске осталось или отступить, или сложить оружие. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что сейчас уже можно говорить о полном окружении города, так как украинские войска отрезаны от других подразделений ВСУ.

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«В город невозможно добраться, их не получится ничем обеспечить. Теперь они сами по себе. Это означает, что войска начнут сдаваться. Возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие», — заявил Макгрегор.

После сдачи Артемовска и Авдеевки украинским войскам придется отступить за Днепр. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он пояснил, что оба города сейчас почти взяты в окружение. При прорыве фронта российские войска смогут выйти к Днепру.