Мир 17 декабря 2023, 03:03 «Отражает уверенность в успехе». На Западе обратили внимание на внешний вид Путина Sky News: внешний вид Путина отражает уверенность в успехе ВС РФ в зоне СВО РИА «Новости»

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Внешний вид президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции говорит об уверенности в успехе российских военных в зоне СВО. Такой вывод сделал обозреватель Sky News Шон Белл.

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил журналист.

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Западные партнеры Украины поставили под сомнение возможность победы после провалившегося контрнаступления ВСУ. На Западе все чаще слышна риторика, что продолжение боевых действий приведет лишь к потерям среди украинцев, отметил Белл.

Путин во время прямой линии высмеял отдаление Запада от Украины, считают в Bloomberg. Журналисты признали, что после провала контрнаступления ВСУ западная помощь значительно сократилась.