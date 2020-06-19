Отрасли водных и железнодорожных перевозок признаны пострадавшими от коронавируса
Отрасли перевозок водным и железнодорожным транспортом включили в список пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на правительственную комиссию по повышению устойчивости развития экономики России.
По данным портала «Политика сегодня», убытки в этих сферах составили более пяти миллиардов рублей. Минтранс, Минфин и Минэкономразвития подтвердили включение этих отраслей в список пострадавших.