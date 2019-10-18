СМИ: НАТО на секретных учениях «отработал» ядерную войну

Маневры получили название Steadfast Noon («Непоколебимый полдень») и начались они еще в начале этой недели. В рамках маневров планируется отработать полеты истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Путин анонсировал новые российские ракеты Подробнее

Кроме того, участники отработают безопасное перемещение ядерных ракет из подземных хранилищ и их установку на самолетах. Все тренировочные полеты проходят без боеприпасов.

Германия со своей стороны направила на учения самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры.

Место для проведения маневров, по версии СМИ, выбрали не случайно. На авиабазе в Бюхеле могут храниться американские бомбы B61. Официального подтверждения этой информации нет.

По мнению журналистов, угроза войны с применением ядерного оружия возросла, когда Россия и США окончательно вышли из действия Договора о ракетах средней и малой дальности. США через три месяца после окончания действия договора провели испытания ранее запрещенного вооружения. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Москва тоже займется разработкой собственных ракет.