«Отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить». Директора сахарных заводов Белоруссии признались во взятках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что директора заводов, которых недавно задержали за коррупцию, сознались, что воровали. Они готовы даже грузить навоз в колхозе, чтобы не сесть в тюрьму.

Об этом сообщает сайт СТВ.

Лукашенко подчеркнул, что требовательно проверяет работу руководителей. Все четыре директора уже признали вину и вернули награбленное, лишь бы не попасть за решетку.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей… Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: „Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите“. Признались, где воровали, все поотдавали», — высказался президент.

На днях Александр Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии. В качестве главы объединенного государства он предложил свою кандидатуру.