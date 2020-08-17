Отпущены задержанные за подготовку провокации против Лукашенко

Ранее в белорусских СМИ появилось информация о том, что три человека были задержаны. Их подозревали в подготовке провокации против Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Они не были задержаны, а доставлены в правоохранительные органы», — указали в ведомстве.

Сегодня белорусский президент посетил МЗКТ для встречи с рабочими. Он рассказал, что предлагал оппозиции пересчитать голоса с президентских выборов, но ее представители отказались, потребовав выборов. По словам Лукашенко, они пройдут только если на референдуме будет принята новая конституция.