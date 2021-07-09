Отпраздновавшая 110-летие американка раскрыла секрет долгой жизни

Жительница Мичигана Бонита Гибсон в июле отпраздновала свой 110-й день рождения. В прошлом году она переболела ковидом. В эфире телеканала Fox 2 она рассказала, что столько прожить ей помогла любовь и люди, которые всегда приходили на помощь.

«Я думаю дело в доброте и любящих людях, которые всегда окружали меня и помогали принимать правильные решения», — поделилась секретом долголетия Гибсон.

Она рассказала, что пандемия коронавируса — это не первая эпидемия в ее жизни. Гибсон пережила разгул испанского гриппа и вспышку полиомиелита в Соединенных Штатах в начале прошлого века. По словам женщины, в разгар Великой депрессии она два года прожила с мужем в палатке и у них совсем не было денег. Собеседница поделилась, что во времена ее молодости все ездили на лошадях и повозках, а со своими недугами каждый боролся сам.

Ранее ученые из разных стран мира провели крупное генетическое исследование и выяснили, что объединяет долгожителей.