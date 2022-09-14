«Отправьте счета в Москву». Глава Еврокомиссии ответила на критику депутата о росте цен | 360°

Мир 14 сентября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

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Viber «Отправьте счета в Москву». Глава Еврокомиссии ответила на критику депутата о росте цен Глава ЕК фон дер Ляйен предложила депутату ЕП отправить счета за газ и свет в Москву РИА "Новости"

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Недовольным высокими ценами на электроэнергию и газ следует отправить свои счета на оплату в Россию, которая является причиной подорожания. Это мнение во время выступления в Европарламенте высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написало РИА «Новости».

Возмущенный высокими тарифами депутат Европарламента от Франции Манон Обри публично раскритиковала фон дер Ляйен из-за роста цен на энергоносители.

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Депутат заявила, что многим французам в скором времени придется делать выбор между покупкой продуктов и оплатой счетов на электроэнергию.

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На фоне кризисной ситуации, отметила Обри, компании из энергетического сектора зарабатывают огромные деньги, воспользовавшись ситуацией.

«Действительно, эти счета, если говорить по-французски, можно назвать невыносимыми. Но отправьте их в Москву! Причина роста цен кроется там», — ответила глава Еврокомиссии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал глупым возможный ввод в ЕС потолка цен на импорт отечественной нефти. По его словам, в таком случае РФ не поставит топливо, написал RT.

Фон дер Ляйен обещала, что санкционная антироссийская политика Евросоюза продолжится до тех пор, пока экономика России не будет разорвана в клочья.

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