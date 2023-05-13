Мир 13 мая 2023, 20:33 «Отправьте оружие Путину». В Нью-Йорке переделали стикер в поддержку Украины Американцы переделали антироссийский стикер на призыв остановить Украину Фото: Jeremy Loffredo / Twitter

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Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фото переделанного стикера в поддержку Украины. Наклейка висела в на столбе в Нью-Йорке. Местные жители исправили ее так, что она приобрела другой смысл.

Стикер изначально содержал антироссийские лозунги. Но местные жители оторвали пару слов и сделали так, что призывы приобрели прямо противоположный смысл.

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«Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — значилось в исправленной версии.

Подписчики журналиста признали переделку довольно удачной шуткой.

«Угощу выпивкой того, кто это сделал», — написал один из комментаторов.

Телеведущий Майк Криспи отметил под твитом, что «не все герои носят плащи».

Ранее бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что в США проходят обучение по обращению с боевой техникой около двух тысяч солдат украинской армии. И в ближайшее время американская сторона намерена обсудить с Киевом продление этой программы.