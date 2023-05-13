13 мая 2023, 20:33
«Отправьте оружие Путину». В Нью-Йорке переделали стикер в поддержку Украины
Американцы переделали антироссийский стикер на призыв остановить Украину
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фото переделанного стикера в поддержку Украины. Наклейка висела в на столбе в Нью-Йорке. Местные жители исправили ее так, что она приобрела другой смысл.
Стикер изначально содержал антироссийские лозунги. Но местные жители оторвали пару слов и сделали так, что призывы приобрели прямо противоположный смысл.
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«Отправьте оружие Путину. Остановите Украину», — значилось в исправленной версии.
Подписчики журналиста признали переделку довольно удачной шуткой.
«Угощу выпивкой того, кто это сделал», — написал один из комментаторов.
Телеведущий Майк Криспи отметил под твитом, что «не все герои носят плащи».
Ранее бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что в США проходят обучение по обращению с боевой техникой около двух тысяч солдат украинской армии. И в ближайшее время американская сторона намерена обсудить с Киевом продление этой программы.
США
Украина
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