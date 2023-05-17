Мир 17 мая 2023, 08:00 «Отправляйся домой, Урсула». Главе Еврокомиссии посоветовали уйти в отставку после слов о преступлениях РФ Пользователи Twitter предложили главе Еврокомиссии подать в отставку после слов о России РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после слов о России и предложили ей уйти в отставку. Шквал критики обрушился на еврочиновницу после записи в микроблоге о том, что украинские правозащитники на саммите Совета Европы требуют призвать РФ к ответственности за якобы «военные преступления».

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!», — написал один из пользователей.

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«Отправляйся домой, Урсула», — призвал другой.

«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — написал еще один комментатор.

Читатели отметили, что Европа уничтожает сама себя, а число европейцев, отвергающих ЕС и НАТО, после таких высказываний только растет. Пользователи также указали на ответственность США, Североатлантического альянса и Европейского союза за противостояние с Россией.

Пользователи Twitter уже подвергали критике Урсулу фон дер Ляйен за ее слова об общих с Украиной ценностях. Читатели призвали главу Еврокомиссии «говорить за себя» и отметили, что «подавляющее большинство» европейских граждан хотят мира «и не верят в ваши мистификации реальности».