Отправленный в отставку Дубилет поделился планами на будущее
Экс-министр кабмина Незалежной Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook о планах на ближайшее будущее. Чиновника процитировало РИА ФАН.
Дубилет признался, что большая часть проектов, которыми он занимался, не завершена. По его словам, ничего так не травмирует, как ощущение потерянного времени из-за незавершенной работы.
«Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу», — отметил экс-министр.
Он поблагодарил бывших коллег и заметил, что работа в правительстве была непростой.