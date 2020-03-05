Отправленный в отставку Дубилет поделился планами на будущее

Дубилет признался, что большая часть проектов, которыми он занимался, не завершена. По его словам, ничего так не травмирует, как ощущение потерянного времени из-за незавершенной работы.

«Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве, если продолжу», — отметил экс-министр.

Он поблагодарил бывших коллег и заметил, что работа в правительстве была непростой.