Мир 29 февраля 2024, 10:39 Отправку военных Запада на Украину назвали «обороной» Премьер Эстонии Каллас назвала отправку военных Запада на Украину «обороной» РИА «Новости»

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Вероятная отправка европейских военных в зону украинского конфликта станет «обороной». Об этом телеканалу Sky News заявила премьер-министр Эстонии Кая Калласс.

«Нам не нужно бояться собственной силы. Россия утверждает, что тот или иной шаг станет эскалацией, однако оборона не является эскалацией. Мы должны рассмотреть все варианты. Как мы еще можем поступить, чтобы помочь Украине одержать победу?» — задалась она вопросом.

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Премьер также подчеркнула, что тема оказания финансовой помощи киевскому режиму касается вопроса всей архитектуры безопасности на европейском континенте.

Ранее вероятность отправки военных из Европы на Украину допустил президент Франции Эммануэль Макрон, но не нашел поддержки со стороны глав других ведущих европейских государств.

Украинский политолог Сергей Карасев отмечал, что европейские силы могли бы занять позиции ВСУ в тыловых районах.