Отправку российских военных инструкторов в ЦАР объяснили
Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил, зачем Россия отправила военных в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он пояснил, что таким образом Россия отстаивает свои интересы.
«Наше присутствие в Африке тоже нужно. Если мы откуда-то уходим, то туда кто-то приходит, а потом о наших интересах забывают», — считает Подберезкин.
Он напомнил, что присутствие Китая в Африке во множество раз сильнее, чем российское.