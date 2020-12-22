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    22 декабря 2020, 19:16

    Отправку российских военных инструкторов в ЦАР объяснили

    Дарья Морозова

    Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил, зачем Россия отправила военных в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он пояснил, что таким образом Россия отстаивает свои интересы.

    «Наше присутствие в Африке тоже нужно. Если мы откуда-то уходим, то туда кто-то приходит, а потом о наших интересах забывают», — считает Подберезкин.

    Он напомнил, что присутствие Китая в Африке во множество раз сильнее, чем российское.