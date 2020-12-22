Отправку российских военных инструкторов в ЦАР объяснили

Он пояснил, что таким образом Россия отстаивает свои интересы.

«Наше присутствие в Африке тоже нужно. Если мы откуда-то уходим, то туда кто-то приходит, а потом о наших интересах забывают», — считает Подберезкин.

Он напомнил, что присутствие Китая в Африке во множество раз сильнее, чем российское.