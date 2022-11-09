Мир 09 ноября 2022, 19:31 Отправку россиян в турецкий Мардин вместо Мадрида назвали фейком Вице-президент АТА Мкртчян опроверг данные о россиянах, попавших вместо Испании в Турцию РИА «Новости»

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Информация о россиянах, которые оказались вместо Мадрида в турецком Мардине, является фейком, ведь это не туристическое место. К тому же визу в Испанию нужно оформлять задолго до выезда, объяснил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться», — заявил Мкртчян в интервью РИА «Новости».

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Вице-президент АТА напомнил, что в Испанию невозможно попасть посредством прямых авиарейсов. А стоимость билетов туда в три раза выше, чем в Турцию, сообщило РИА ФАН.

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«В Испанию также невозможно попасть без визы. К тому же Мардин — совершенно не туристическое место, и вряд ли понравился бы российским туристам», — резюмировал Мкртчан

Турецкая газета Yeni Akit ранее сообщала, что в турагентстве из России допустили серьезную ошибку. Фирма якобы направила своих туристов вместо ожидаемого ими Мадрида в турецкий город Мардин.