Мир 08 апреля 2024, 14:26 Отправку миссии Румынии в Молдавию допустили после заявления премьера о союзе Премьер-министр Румынии Чолаку призвал к воссоединению с Молдавией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны Румынии вынесло на обсуждение отправку войск в Молдавию, а премьер-министр Марчел Чолаку заявил о желании объединить страны. Профессор РАНХиГС, доктор политических наук Наталья Харитонова заявила РИА «Новости», что вместо военного вторжения в несогласную с интеграцией страну отправят полицейскую миссию.

«Вряд ли можно говорить о военном вторжении. Скорее, будет что-то вроде полицейской миссии. <…> В большей степени это грозит Кишиневу, но и Киеву тоже», — сказала она.

Реклама

Харитонова объяснила, что в случае распада Украины румынские власти захотят взять под контроль часть ее территории. Она напомнила, что Румыния в XX веке уже практиковала отправку полицейской миссии.

Специалист прокомментировала заявление Марчела Чолаку о том, что Молдавия должна объединиться с Румынией на площадке Евросоюза после вступления в него. Он допустил, что страна найдет «другой путь», если не удастся сделать это под эгидой ЕС. Одновременно с этим румынское Минобороны вынесло на обсуждение новую редакцию закона о национальной обороне, предложив защищать румын за пределами государства.