Мир 06 марта 2024, 08:48 Отправка сил НАТО на Украину нарушит решение альянса — Сийярто Глава МИД Сийярто: Венгрия не согласится с отправкой войск НАТО на Украину David Inderlied/dpa/globallookpress

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Венгрия не согласилась бы с отправкой войск Североатлантического альянса на Украину. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью РИА «Новости».

«Отправка сил стран-участниц НАТО на Украину нарушит решение альянса, Будапешт с этим не согласится», — подчеркнул он.

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Кроме того, Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера, сказал, что нельзя допустить столкновения России и НАТО. Он напомнил, что Североатлантический альянс принял решение не вмешиваться в конфликт на Украине, и оно по-прежнему в силе.

О том, что США толкают НАТО на конфликт с Россией, говорил ранее российский посол Анатолий Антонов. Американские власти в очередной раз пытаются манипулировать общественным мнением, обвиняют Россию в неких «гибридных» и хакерских атаках.