Более 300 тысяч российских респираторов отправят в Германию

Партия российских респираторов поступит в Германию в рамках двух контрактов, которые были заключены с заказчиком из ФРГ. Их стоимость составили свыше 130 тысяч евро.

В российском Минпромторге сообщили, что продукция Кимрской фабрики имени Горького будет поставлена в феврале — марте. Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тысяч штук.

Первый контракт был подписан на 170 тысяч респираторов, второй — на 150 тысяч. В планах немецкой компании и далее развивать сотрудничество с российским производителем, отметили в Минпромторге.

Заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства России в Германии, уточнило ведомство.

В конце января немецкие власти решили продлить жесткие карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом. Жителей обязали носить медицинские маски типа FFP2 или респираторы. Возможность сделать прививку населению планируют предоставить летом. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, введенные в стране ограничения будут действовать до 14 февраля.

На следующий день стало известно, что Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявила, что власти Германии готовы сотрудничать с Россией по вопросу производства и использования вакцины «Спутник V» в ЕС.