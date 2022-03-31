Украинским командирам было наплевать на жизнь подчиненных, поэтому они отправили солдат под обстрел за водой и топливом. О преступных приказах рассказал один из военнослужащих ВСУ, добровольно сложивший оружие.

«Командованию было наплевать на мою жизнь и на жизнь моих товарищей, я так понял. Отправили нас под обстрел за топливом и водой в зону активного ведения боя», — рассказал он военным Народной милиции ДНР.

Мужчина добавил, что ему хотелось бы, чтобы кровопролитие закончилось. По его словам, украинские солдаты погибают непонятно зачем непонятно и ради кого.

«Я был ранен, [подразделения Народной милиции ДНР] ко мне отнеслись очень хорошо, оказали первую помощь, предоставили все медикаменты, накормили, напоили, обогрели, никак не издевались. Нормально отнеслись, по-человечески», — добавил он.

По его словам, в будущем он не хочет связывать жизнь и профессию с армией.

«С Украиной что будет дальше? Я думаю, в ближайшее время погибнет очень много невинных людей из-за отсутствия взаимопонимания и невозможности договориться и найти какую-то общую золотую середину для того, чтобы все могли жить хорошо», — заключил военнослужащий.

Очередной раунд переговоров Украины и России прошел в Стамбуле 29 марта. Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что украинская сторона впервые заявила о готовности обсудить возможное соглашение с Россией на определенных принципах.