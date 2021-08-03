Страны Африки и Азии заявили о готовности отозвать призвание Косова

Сразу 10 стран Африки и Азии заявили о готовности отозвать признание Косова. Это произойдет, если Приштина запустит процесс повторного признания, сообщила сербская газета «Политика» со ссылкой на источники.

По данным издания, отозвать признание могут 10 государств Азии и Африки. При этом газета не раскрывает названия стран, чтобы избежать возможного давления со стороны США.

Авторы статьи отметили, что Сербия полагается на Россию и Китай в вопросе дипломатической борьбы за регион. При этом Пекин будет активно участвовать в решении проблемы Косово и Метохии.

В начале июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что США и Германия требуют от Белграда признания независимости самопровозглашенного Косово. Он подчеркнул, что власти страны пытаются отстоять интересы народа на переговорах, но все сводится к требованию признать независимость.

Косово является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно сербской Конституции, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. При этом большая часть территории не находится под контролем Белграда.