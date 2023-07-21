Важное 21 июля 2023, 13:36 «Оторвать кусок пожирнее». Путин заявил о желании Польши заполучить часть Белоруссии Президент Путин предупредил о планах Польши отнять часть Белоруссии РИА «Новости»

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Власти Польши рассчитывали, участвуя в конфликте в зоне СВО, заполучить не только территорию Западной Украины, но и Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявил об этом на совещании с постоянными членами Совбеза России.

«Они рассчитывают под „натовским зонтиком“ сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее», — сказал он.

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По словам главы государства, цель польских властей — вернуть исторические, на их взгляд, территории на западе Украины и белорусские земли. Он предупредил, что будущее украинских регионов — дело киевского режима, в отличие от территории Белоруссии. Владимир Путин напомнил, что республика — часть Союзного государства, поэтому действия против нее приравняют к агрессии на Россию. Президент пригрозил, если это случится, ответить всеми имеющимися средствами.

Политик, общественный деятель Сергей Лущ подтвердил «Царьграду» информацию СМИ о том, что в Польше занялись подготовкой диверсантов к свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко.