Мир 17 февраля 2024, 19:18 «Оторваны от реальности». Заявления Нуланд о сюрпризах Путину оценили в США AC: Нуланд упорно отрицает очевидные изменения ситуации на Украине Kirill Chubotin / Global Look Press

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Заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу ситуации на Украине сильно оторваны от реальности. Об этом написало издание The American Conservative.

«Заявления Нуланд <…> — это крайне неправдоподобные рассказы о текущей ситуации на местах», — указали в публикации.

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Автор статьи напомнил, что сейчас ситуация на поле боя развивается по выгодному для России сценарию. Причем теперь настолько очевидно, что игнорировать невозможно. При этом он допустил, что если США обманывают о ходе боевых действия, то могут «лгать и о причинах».

Нуланд побывала на Украине с неанонсированным визитом в конце января. В ходе поездки она заявила, что по мере укрепления обороны Украины Владимира Путина ждет несколько «приятных сюрпризов» на поле боя, после чего ВСУ добьются «очень серьезных успехов».

Комментируя слова Нуланд, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе принято себя так вести, но в России все по-другому.