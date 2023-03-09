Мир 09 марта 2023, 09:40 Отопления лишились 40% жителей Киева Мэр Киева Кличко: из-за отключений света в городе 40% потребителей остались без отопления Telegram

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Из-за экстренных отключений электроэнергии 40% домов в Киеве лишились отопления. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления», — написал глава города.

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Сегодня утром в Киеве раздались взрывы: вначале в Голосеевском районе, затем — в Святошинском. Загорелось несколько автомобилей, пострадали два человека. Медики оказали им помощь на месте. Энергетики прибегли к экстренным отключениям света — в результате без электроэнергии остались 15% местных жителей.

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Взрывы также прозвучали в Киевской области, в Винницкой, Сумской, Львовской областях, на окраинах Днепропетровска и в других регионах Украины. В Одесской области оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры и тоже пришлось ограничить электроснабжение.