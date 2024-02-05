Мир 05 февраля 2024, 10:37 Отопление вернулось во все затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке дома РИА «Новости»

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Отопление вернулось во все дома, оставшиеся без тепла из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом РИА «Новости» рассказали в медиаштабе Киргизии.

«Подключение горячей воды поэтапно продолжится в районы, где нормализованы параметры теплоносителя», — добавили там.

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Общая активная мощность ТЭЦ достигла 308 МВт. После аварии она упала с 400 до 150 МВт. В работе остаются девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора. По информации медиаштаба, температура по выводам от ТЭЦ Бишкека «значительно улучшилась».

Авария на единственной ТЭЦ в Бишкеке случилась в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, один из котлов взорвался. Пять человек пострадали, двое оказались в крайне тяжелом состоянии. Без отопления и горячей воды остались около 10% жителей. Как утверждает министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, одна из возможных причин аварии на теплоэлектростанции — диверсия. Он пояснил, что около 03:00 раздалось «несколько хлопков». При этом не исключаются и «технические моменты», добавил Ажикеев.