Мир 18 декабря 2022, 10:47 Отопление полностью восстановили в Киеве Мэр Киева Кличко: работа системы теплоснабжения в городе восстановилась piqsels

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Работу системы отопления в Киеве удалось восстановить. Об этом сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — добавил он.

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США доставили на Украину первую партию оборудования для аварийного ремонта инфраструктуры в сфере энергетики.

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Минобороны России подтвердило, что 16 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по украинским системам военного управления, ОПК и связанным с ними объектам энергетики. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Всех намеченных целей удалось достичь.