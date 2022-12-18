18 декабря 2022, 10:47
Отопление полностью восстановили в Киеве
Мэр Киева Кличко: работа системы теплоснабжения в городе восстановилась
Работу системы отопления в Киеве удалось восстановить. Об этом сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме», — добавил он.В течение дня коммунальщики продолжат решать локальные проблемы с теплом в отдельных домах. А ситуация с энергоснабжением Киева остается критической и далека от стабилизации. Энергетики пока не могут вернуться к отключению света по графику. Есть большие проблемы и с водоснабжением.
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США доставили на Украину первую партию оборудования для аварийного ремонта инфраструктуры в сфере энергетики.
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Минобороны России подтвердило, что 16 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по украинским системам военного управления, ОПК и связанным с ними объектам энергетики. Применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Всех намеченных целей удалось достичь.
Виталий Кличко
Киев
Украина
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