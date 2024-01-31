Мир 31 января 2024, 18:20 Отобрать олимпийские медали у фигуристок России призвали в США после отстранения Валиевой Глава USADA Тайгарт назвал абсурдом сохранение бронзы за российскими фигуристами РИА «Новости»

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После дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо пересмотреть результаты командных соревнований сборной на Олимпийских играх в Пекине. С таким заявлением в комментарии изданию USA Today выступил глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Он пояснил, что в командных соревнованиях принимали участие все российские фигуристки во всех видах дисциплин. Отдельного правила, как действовать, если один из участников команды нарушил нормы, нет. Поэтому в силу вступает дисциплинарная норма, когда наказывают всю сборную.

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«Абсурдно, что Валиеву отстранили на четыре года, а сборная России сохранила олимпийскую бронзу. Честный результат с применением дисциплинарной нормы предусматривает, что медали должны достаться Канаде», — заявил Тайгарт.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой принял Спортивный арбитражный суд по делу о допинге, которое началось еще в 2021 году. Благодаря обжалованию первого решения спортсменка приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где в общем зачете стала четвертой. Но ее результат добавил в копилку всей команды баллы, которые принесли сборной золотую медаль.

Судьбу наград отстраненной спортсменки решил Международный союз конькобежцев. Организация аннулировала все результаты фигуристки на Олимпийских играх, а также на чемпионате Европы 2022 года. Завоеванное Валиевой золото передали Анне Щербаковой.

При этом отмененные баллы фигуристки на Олимпиаде в Пекине привели к тому, что сборная Россия с первого места опустилась на третье, пропустив вперед команды США и Японии, от которых находилась в большом отрыве.